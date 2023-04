Hinter der TSG Balingen liegt der erste Sieg des Jahres, der SSV Ulm 1846 Fußball musste sich in der englischen Woche gegen den VfR Aalen mit einem Unentschieden begnügen. Am Samstag, 8.04.2023, spielt der Tabellenführer der Regionalliga Südwest in Balingen und will nach Niederlage und Remis zurück in die Spur finden. Anpfiff der Partie ist um 14 Uhr. Der Liveticker zum Spiel.

