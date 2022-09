Die Ulmer Fußballer marschieren. Seit acht Liga-Spielen hat der SSV 46 Fußball nicht verloren. In fünf Partien bliebt Torhüter Christian Ortag unbezwungen. Gelingt am Samstag, 24. September 2022 der nächste Sieg? Am neunten Spieltag der Regionalliga Südwest ist die Mannschaft von Thomas Wörle beim VfR Aalen gefordert. Anpfiff der Partie in der Ostalb-Arena ist um 14 Uhr.