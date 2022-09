Drei Siege, ein Unentschieden: Der SSV Ulm 1846 Fußball ist in der Regionalliga Südwest weiter ungeschlagen. Und will das auch nach der Partie gegen die TSG Hoffenheim II bleiben. Gespielt wird am Samstag, 3. September im Dietmar-Hopp-Stadion. Anstoß ist um 14 Uhr.

Denkbar knapp rettete die Mannschaft von Thomas Wörle in der vergangenen Woche gegen Wormatia Worms noch einen Punkt. Die Partie endete 2:2 – das erste Unentschieden der Saison.

Die Spatzen waren unter der Woche Tabellenführer der Regionalliga Südwest und gingen als Spitzenreiter in den fünften Spieltag. Bereits am Freitag spielte allerdings Verfolger FC Homburg – und schob sich durch einen 3:0-Sieg gegen die TSG Balingen zumindest für den Moment auf Platz eins.

Die Bilanz der U23 von Bundesligist TSG Hoffenheim ist zum Saisonstart recht ausgeglichen. Zwei Siege, ein Unentschieden und eine Niederlage stehen zu Buche. Dabei ein Torverhältnis von 12:12, was einen Platz im Tabellenmittelfeld bedeutete.