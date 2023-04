Topspiel mit Rekordkulisse und Spannung pur: Tabellenführer SSV Ulm 1846 Fußball trifft am Sonntag, 30.04.2023, auf Kickers Offenbach. Die können zwar im Kampf um den Aufstieg nicht mehr mitmischen, aber könnten den Spatzen auf ihrem anvisierten Weg in die 3. Liga ein Bein stellen. Die Ulmer führen vor dem 30. Spieltag der Regionalliga Südwest die Tabelle mit drei Punkten Vorsprung an und werden alles daran setzen, ihren Platz an der Spitze verteidigen. Anpfiff der Partie ist um 14 Uhr. Wir begleiten das Spiel und alles, was sich ums Donaustadion abspielt, im Liveticker.

