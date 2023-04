Der SSV Ulm 1846 Fußball erwartet eine große Kulisse. Bei 4700 Zuschauern liegt der Bestwert in dieser Saison. Im November 2022 war der TSV Steinbach Haiger zu Gast – zum Spitzenspiel. Ein Spitzenspiel erwartet die Mannschaft von Thomas Wörle auch an diesem Samstag, 15.04.2023: Der FC Homburg kommt ins Donaustadion. Es spielt der Tabellenführer gegen den Tabellendritten. Spannung pur ist im Kampf um die Meisterschaft der Regionalliga Südwest versprochen. Die Spatzen wollen ihren Negativtrend hinter sich lassen, Homburg reist mit Selbstvertrauen an. Anpfiff der Partie ist um 14 Uhr. Alles zum Spiel gibt es in unserem Liveticker.