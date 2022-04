Am Samstag, 30.04.2022, spielt der SSV Ulm 1846 Fußball gegen den Tabellenvierten TSV Steinbach Haiger. Es handelt sich um das drittletzte Saisonspiel in der Regionalliga Südwest: Mit einem Sieg in dem Heimspiel wollen die Spatzen ihre Titelchancen untermauern. Der Anstoß erfolgt am Samstag um 14 Uhr im Donaustadion. Das Spiel könnt ihr in unserem Liveticker verfolgen:

Hinweis: Es kann je nach verfügbarer Internetgeschwindigkeit einen Moment dauern, bis der Liveticker erstmals geladen ist. Um die Anzeige im Spielverlauf manuell zu aktualisieren, genügt ebenfalls ein Klick auf das blaue Feld „Aktualisieren“.