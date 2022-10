Flutlichtspiel am Bieberer Berg: Am Freitag, 21.10.2022 spielt der SSV Ulm 1846 Fußball bei Kickers Offenbach. Der ungeschlagene Tabellenführer will seine Serie am 13. Spieltag der Regionalliga Südwest fortsetzen. Anpfiff der Partie ist um 19 Uhr. Das Spiel im Liveticker.