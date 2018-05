Fußball Letzte Zweifel beseitigen

Blaustein / dg

Landesligist TSV Blaustein will heute (15.30 Uhr) gegen NAFI Stuttgart die letzten Zweifel am Nichtabstieg beseitigen. „Wir wollen das dann auch rechnerisch schwarz auf weiß haben“, sagt Spielertrainer Michael Passer. Auf den Abwehrchef und seine Schützlinge kommt mit der Liga-Torfabrik aus Stuttgart (67 Treffer) Schwerstarbeit zu. „Dafür ist der Gegner hinten recht anfällig.“ Da trifft es sich gut, dass sein Bruder und Torjäger Benjamin Passer nach Ablauf seiner Rot-Sperre wieder zur Verfügung steht. Das gilt auch für Jan-Luca Daur (zuletzt wegen einer Ampelkarte zum Zuschauen verurteilt) und Markus Breunig (hatte eine Hochzeitseinladung). Langzeitpatient Dominic Fauß (Innenbandprobleme und Knorpelschaden) wurde am Knie operiert und ist erst wieder zur neuen Runde fit. Sollte die Rettung feststehen, wird sich Michael Passer bei den anschließenden Festivitäten etwas zurückhalten. Passer: „Ich geh am Sonntag zum Wandern. Da möchte ich fit sein.“