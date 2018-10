Fußball Lebenszeichen vom FC Burlafingen

Burlafingen. / swp

Der FC Burlafingen hat in der Fußball-Bezirksliga nach zuletzt vier Niederlagen in Folge und 21 Gegentoren wieder ein Erfolgserlebnis feiern können. Im Kellerduell gab es trotz Unterzahl ein glückliches 2:1 (1:0) gegen die SF Dornstadt. Nach der Gelb-Roten für den reaktivierten Simeon Fahrner (58.) entglitt den Platzherren das Spiel. Per Foulelfmeter erzielte Tim Noherr (65.) den Ausgleich. In der Schlussminute erzielte Raphael Czewinski, der Burlafingen in der siebten Minute bereits in Führung gebracht hatte, das Tor zum 2:1.

Erbacher Abwehrpatzer

Ein unglückliche 1:3 (1:1)-Niederlage kassierte der TSV Erbach im Derby gegen die SSG Ulm. Leichtfertige Patzer der Gastgeber ermöglichten den Sieg der SSG, die durch Micael Malheiro (44.) in Führung ging und für die Johannes Streiter (55.) auf 2:0 erhöhte. Doch die Platzherren steckten nicht auf, Christoph Barth (63.) verkürzte. Für die Entscheidung zugunsten der SSG sorgte Louis Spona zwei Minuten vor dem Abpfiff.

Blaubeuren mit Erfolgserlebnis

Erdem Aksoy (37.) und Tomasz Strzelec (60.) stellten die Weichen für den 3:1 (1:0)-Erfolg des FC Blaubeuren über Jungingen. Nach dem zwischenzeitlichen Anschlusstreffer von Tim Bärtele (73.) sorgte Cristian Boldea (76.) mit dem 3:1 für den Endstand.

Emotionen im Langenauer Derby

Das emotionale Derby zwischen dem TSV Langenau und Asselfingen endete 1:1 (0:0). Die Gäste gingen durch Gabriel Friedrich (46.) in Front. Die Platzherren drängten auf den Ausgleich. Der ließ bis zur sechsten Minute der Nachspielzeit auf sich warten. Da war Pascal Späth per Kopf zur Stelle und traf. In der anschließenden Rudelbildung blieb es bei harmlosen Wortgefechten von beiden Seiten.

Traumtor von Simon Zweifel

Der SV Tiefenbach kam mit viel Geduld zu einem 3:0 (0:0)-Pflichtsieg über Beuren. Nach einem von Simon Zweifel (11.) neben das Tor gesetzten Foulelfmeter dauerte es bis zur 64. Minute, ehe Elias Wekemann die Hausherren mit einem verwandelten Handelfmeter erlöste. Manuel Weber (74.) erhöhte. Sehenswert war der dritte Treffer, Simon Zweifel (90.+2) jagte den Ball aus 40 Metern über den zu weit vor dem Tor stehenden Keeper in die Maschen.

Türkspor in Staig stark gefordert

Der SC Staig hielt gegen Spitzenreiter Türkspor Neu-Ulm lange Zeit mit, musste sich aber am Ende doch mit 2:3 (1:1) geschlagen geben. Die Staiger Führung durch Manuel Kohn (7.) drehten Ilir Tupella (21.), Cemre Onay (50.) und Adnan Akcan (59.) zum 3:1 für Türkspor. Der Anschlusstreffer von Markus Straub (62.) sorgte nochmals für Spannung. Staig drückte auf den Ausgleich, allerdings ohne Erfolg.

Zwei Minuten, zwei Tore

Eine gerechte Punkteteilung gab es in der Partie zwischen Lonsee und Thalfingen beim 1:1 (1:1). Thalfingen hatte in Hälfte eins mehr Spielanteile, die zweite Halbzeit gehörte den Platzherren. Die beiden Tore fielen binnen zwei Minuten. Erst schoss Alexander Cvijanovic (38.) die Thalfinger in Führung. Praktisch im Gegenzug fiel der Ausgleich durch Reinhold Hildermann (39.). In der Schlussminute sah Lonsees Nick Uhlmann (90.) wegen groben Foulspiels noch die rote Karte.

Türkgücü mit Negativserie

Die dritte Niederlage in Folge kassierte Türkgücü Ulm beim 1:2 (1:2) gegen Aufsteiger Obenhausen. Eigentlich war die Partie über weite Strecken ausgeglichen, nur die Chancenauswertung sprach für die Gäste. Die Ulmer gingen durch Filippo Moscatello (10.) in Führung. Bereits vier Minuten später war Moritz Schröter mit dem Ausgleich zur Stelle und markierte in der 35. Spielminute auch die Gästeführung. Türkgücü bemühte sich in der restlichen Spielzeit noch um den Ausgleich, die Gäste retteten den Vorsprung jedoch über die Zeit.