Fußball Landesligist TSV Blaustein auf Trainersuche

Fußball-Landesligist TSV Blaustein, der morgen, Samstag (15.30 Uhr) Spitzenreiter 1. FC Heiningen zu Gast hat, muss sich für die nächste Saison nach einem neuen Trainer umschauen. Spielertrainer Michael Passer hört nach einer Spielzeit als sportlicher Kommandogeber auf. „Ich hätte sehr gerne hier weitergemacht. Es harmoniert super mit den Jungs. Mir ist aber nicht mehr möglich, meinen Beruf und das Training zeitlich unter einen Hut zu bekommen“, erklärt der 31-Jährige. Passer ist für eine Blausteiner Firma als Außendienstler im Vertrieb tätig.

Außer Michael Passer wird auch sein Vater Peter, der gemeinsam mit Benjamin Reiser Co-Trainer beim Tabellen-Zehnten ist, am Rundenende aufhören. Das Duo Passer will sich auf jeden Fall mit dem Klassenerhalt verabschieden. Noch nicht geklärt ist, ob Michael Passer künftig zumindest als Spieler noch zur Verfügung stehen wird. „Das weiß ich noch nicht“, bekennt er. Wer neuer Trainer wird, soll demnächst entschieden werden.

Gegen den Tabellenführer Heiningen muss der TSV Blaustein morgen ohne Tobias Both (Oberschenkelzerrung), Markus Kling (Grippe) und Markus Breunig (privat verhindert) auskommen. „Je länger wir das 0:0 halten, umso größer werden die Chancen, etwas zu holen“, glaubt Michael Passer

Kontinuität beim TSV Buch

Ligakontrahent TSV Buch tritt am Sonntag (15 Uhr) beim Abstiegskandidaten TSV Bad Boll an. „Das ist eine spielstarke Mannschaft. Normalerweise gehören die nicht in die hinteren Regionen der Tabelle“, meint Buchs Trainer Harald Haug. „Es wird wohl einen ordentlichen Kampf auf Biegen und Brechen geben.“ Die Bucher haben letztmals Ende November ein Pflichtspiel auf einem Naturrasen absolviert.

Kontinuität ist das Stichwort bei der Personalplanung für die neue Saison. „Der Kader bleibt zum Großteil“, verkündet Haug. Nur Roland Salger wird sportlich etwas kürzer treten und in der zweiten Mannschaft spielen. Bei Stürmer Markus Bolkart (Studium beendet) ist die berufliche Zukunft noch ungeklärt.