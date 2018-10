Fußball Landesliga: Aufatmen bei des Kickern des TSV Blaustein

dg

Die „Nacht in Tracht“ am Freitag in Blaustein, welche die Mannschaft geschlossen um 23 Uhr verlassen hatte, und die Einzel-Gespräche von Trainer Rafael da Silva mit den Spielern scheinen beim Fußball-Landesligisten TSV Blaustein besonders gefruchtet zu haben. Nach drei Partien ohne Sieg gelang am Samstag ein 1:0 (0:0) beim SV Bonlanden. „Das war eine andere Hausnummer in Sachen Einstellung, Engagement und Wille“, lobte da Silva. „Da hast du gesehen, was möglich ist.“ Die neue Grundordnung in einem 4-1-4-1-System war der Schlüssel zum Erfolg. Tobias Both als Stabilisator vor der Abwehr sorgte für mehr Sicherheit. Zudem verhinderte Torwart Timo Stoiber (65.) in einer Eins-gegen-Eins-Situation den Rückstand. Und der eingewechselte Marius Veith (76.) sorgte für die Entscheidung.

Der TSV Neu-Ulm musste nach dem 0:2 (0:1) gegen den TV Echterdingen nach drei Partien ohne Niederlage wieder eine Pleite einstecken. Ausgerechnet gegen einen direkten Kontrahenten im Abstiegskampf gab es die schlechteste Saisonleistung. „In diesem Spiel hatten wir keinen Sieg verdient. Wir müssen schnell wieder die Kurve kriegen“, meinte TSV-Spielertrainer Ünal Demirkiran (58.), der mit einer Oberschenkelzerrung wohl zwei Wochen ausfallen wird. „Wir hatten sehr viele Fehler im Spielaufbau.“

Ein unnötiges 0:2 (0:0) nach drei Siegen in Serie musste der TSV Buch gegen den Titelfavoriten SV Ebersbach hinnehmen. Manuel Schrapp (26.), Patrick Sailer (34.) und Stephan Schabel (70.) hätten die Platzherren bei sehr guten Torgelegenheiten in Führung bringen können. Doch aus den Chancen wurde kein Kapital geschlagen. Und bei zwei Kontern nutzte Niklas Kalafatis (80., 85.) die Fehler der Bucher eiskalt aus. Trainer Harald Haug. „Wir haben eigentlich ganz ordentlich gespielt. Es wäre mehr für uns drin gewesen.“