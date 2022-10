Ufuk Agvaz, Sportlicher Leiter des FC Blaubeuren, wird sauer, wenn er über den Grund für die Spielabsage am Wochenende berichtet: „Einfach nur Wahnsinn.“ Die Partie in der Fußball-Landesliga gegen Neresheim wurde abgesagt, weil der Platz in Gerhausen nicht bespielbar war. Das lag laut Agvaz d...