Spannendes Lokalduell in der Fußball-Landesliga: Türkspor Neu-Ulm hat es mit einem Erfolg am Samstag (14.30 Uhr) im Stadion am Muthenhölzle gegen die SSG Ulm 99 in der Hand, die Abstiegsplätze verlassen. „Die Ergebnisse zuletzt bestätigen die ordentlichen Leistungen“, sagt Trainer Ünal Dem...