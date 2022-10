Am Wochenende steht in der Landesliga ein Duell zwischen zwei Mannschaften aus dem Bezirk an: Die SSG Ulm empfängt am Sonntag, 15 Uhr, Aufsteiger FC Blaubeuren.

Einen klaren Favoriten gibt es dabei nicht, wie SSG-Trainer Bernd Pfisterer betont. Zwar ist Blaubeuren besser in die Saison gestartet als ...