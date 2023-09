Türkspor Neu-Ulm hinkt in der Fußball-Landesliga den eigenen Ansprüchen hinterher. Die Mannschaft von Trainer Ünal Demirkiran unterlag beim Verbandsligaabsteiger SC Geislingen mit 1:4 (0:1). Die Generalprobe für das Derby am Samstag (15.30 Uhr) am Muthenhölzle gegen den TSV Buch ging gründlic...