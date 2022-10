Die Partie zwischen Croatia Ulm und dem VfL Bühl in der Kreisliga B2 am vergangenen Sonntag ist abgebrochen worden. Grund für die Entscheidung von Schiedsrichter Erol Bektas war ein Vorfall in der 74. Minute beim Stand von 2:2, wie Croatias Vorstand Franjo Orkic berichtet.

Ruppiges Spiel

Patrick Fä...