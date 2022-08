Mit inzwischen nur noch zwölf Vereinen geht die Fußball-Kreisliga B1 im Bezirk Donau/Iller in die Saison 2022/23. Am 21. August geht es los. Zur neuen Spielzeit verabschiedete sich der SSC Stubersheim auf eigenen Wunsch in die Kreisliga B2. Mit dem Meister RSV Ermingen (in die A2) und dem Vize SV ...