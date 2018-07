Fußball Knaller zum Auftakt: Spatzen beim SV Waldhof

Ulm / gek

Der letzte Punktspielgegner ist auch der nächste. Zum Auftakt der neuen Regionalliga-Saison ist der SSV Ulm 1846 Fußball Gast bei Vizemeister SV Waldhof Mannheim. Jenem Kontrahenten also, den die Spatzen im letzten Punktspiel der Runde 2017/18 am 12. Mai im Donaustadion mit 2:0 bezwungen hatten. „Ich freue mich darauf, das ist ein absolutes Highlight. Da wissen wir gleich, wo wir stehen“, sagt Trainer Holger Bachthaler, nachdem der Rahmenterminplan gestern veröffentlicht worden war. Bei der Regionalliga-Managertagung am kommenden Donnerstag werden die Spiele zeitgenau angesetzt. Spielleiter Thomas Rohmer hofft, dass in der warmen Jahreszeit zumindest ein Flutlichtspiel am Freitagabend im Donaustadion zustande kommt.

Heute bestreiten die Spatzen in Emersacker ein Testspiel gegen den FC Augsburg II (Regionalliga Bayern). Nicht zur Verfügung steht Stürmer David Braig (Magenverstimmung). In der Halbzeit will Bachthaler komplett durchwechseln.