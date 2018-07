Fußball Kicken mit Ulmer Ex-Profis

Neu-Ulm / swp

Einmal trainieren wie die Fußball-Profis von morgen. Das ermöglicht der Verein „Aktion Fußballtag“ um Initiator Jo Eller aus Oberkochen bei Aalen. Am kommenden Freitag ist ein solcher Tag in der Ulmer Ratiopharm-Arena geplant. Insgesamt 40 Kinder dürfen dann kostenlos in der Halle von 9 bis 15 Uhr an ihren fußballerischen Fähigkeiten arbeiten. Dazu bekommt jedes Kind einen Fußball und ein Trikot mit nach Hause. Trainiert werden die Kids von den beiden ehemaligen Ulmer Bundesligaspieler. Kult-Stürmer Dragan Trkulja und Ünal Demirkiran.

Anmeldung für Kinder zwischen sechs und 13 Jahren ist unter info@aktion-fussballtag.de bis zum Donnerstag möglich. Die Teilnahme ist kostenlos.