Ohne den genannten Spielern zu nahe treten zu wollen: Gegen die drei Klassen tiefer spielenden Oeffinger hatte Trainer Holger Bachthaler eine B-Formation aufgeboten. Im Viertelfinale morgen, Mittwoch (17 Uhr) beim Verbandsligisten Calcio Leinfelden Echterdingen wird vermutlich keiner dieser Spieler, die momentan im Regionalliga-Alltag lediglich Nebenrollen innehaben, beim Anpfiff auf dem Platz des Sport- und Freizeitzentrums Leinfelden stehen. Zu wichtig ist die Bedeutung des Pokals für den SSV 46 Fußball. Nur WFV-Pokal-Gewinner zieht in die lukrative erste DFB-Pokalrunde ein.

„Wir wollen in der Regionalliga-Tabelle noch mindestens auf Platz vier klettern und unseren Titel im Pokal verteidigen“, lautet Holger Bachthalers unmissverständliches Ziel für die letzten Wochen der laufenden Saison. Entsprechend gehen die Spatzen das Mittwoch-Match an. Seit einigen Wochen beobachten sie ihren Gegner und haben Video-Material über die Truppe von Trainer Francesco Di Frisco vorliegen. „Calcio hat eine für Verbandsliga-Verhältnisse sehr gute Mannschaft, die nur schwer in Tritt gekommen ist, die letzten drei Spiele aber gewonnen hat“, weiß Bachthaler. „Wir werden diesen Gegner nicht auf die leichte Schulter nehmen“, verspricht der Ulmer Trainer, „wir sind so gut vorbereitet wie auf jedes Regionalliga-Spiel auch.“

Personelle Änderungen gegenüber dem Team, das am Samstag beim 4:0 gegen die U 21 des Bundesligisten 1899 Hoffenheim den höchsten Saisonsieg gefeiert hat, sind freilich nicht ausgeschlossen. So könnte Ardian Morina anstelle von Felix Higl in die Startformation zurückkehren.