Landesliga Keine Chance für den Spitzenreiter

Der Fußball-Landesligist TSV Blaustein hat am vergangenen Spieltag gegen TSV Weilimdorf den Kürzeren gezogen. Das Team von Trainer Rafael da Silva unterlag vor heimischem Publikum mit 1:2 (0:0). „Das war ein Abstiegsspiel. Ein Duell zwischen zwei Teams, die unten in der Tabelle hängen“, sagt da Silva.

In Halbzeit eins verteidigte Blaustein gut, konnte aber in der Offensive keinen Erfolg verzeichnen. Im zweiten Durchgang geriet die Blausteiner Mannschaft durch zwei Distanzschüsse (67. Minute und 83.) der Gäste in Rückstand und konnte letztendlich das Spiel nicht mehr drehen. Michael Passers Anschlusstreffer (90+3.) für Blaustein kam zu spät. „Das war ein Nackenschlag von einem direkten Konkurrenten im Abstiegskampf“, sagt da Silva: „Uns hat die Durchschlagskraft gefehlt und wir konnten nicht genug Druck aufbauen.“

Die Mannschaft des TSV Buch musste zum Landesliga-Tabellenführer SC Geislingen, konnte aber mit einem 4:1 (1:0)-Sieg im Gepäck den Heimweg antreten. „Geislingen war uns anfangs überlegen. Wir haben aber kämpferisch gut dagegen gehalten“, sagt Buchs Coach Haug, dessen Team durch einen verwandelten Foulelfmeter von Angreifer Manuel Schrapp (31.) in Führung ging. Das 2:0 fiel durch Buchs Mittelfeldakteur Marco Zeh (55.). Geislingen konnte dennoch auf 1:2 (67.) verkürzen, doch Buchs Stürmer Schrapp traf erneut (72.). Das schönste Tor des Spiels erzielte aber Buchs Top-Torjäger Timo Leiter. In der 78. Minute landete ein Eckball des TSV bei dem Angreifer, der mit dem Rücken zum Tor stand und mit der Hacke zum 4:1-Endstand einschob. „Wir haben den Geislingern den Zahn gezogen, indem wir heute effizient gespielt und unsere Torchancen verwertet haben“, zeigt sich Haug glücklich.

Eingewechselte Spieler treffen

Die Mannschaft des TSV Neu-Ulm musste zum Landesliga-Spieltag zum TSV Weilheim/Teck. Das Team um Spielertrainer Ünal Demirkiran gewann mit 2:1 (0:1). Die Neu-Ulmer hatten noch in der ersten Halbzeit weniger Spielanteile als die Weilheimer und gerieten fünf Minuten vor der Pause mit 0:1 in Rückstand „Wir hatten heute viel zu viele Passfehler in der Offensive“, sagt Demirkiran unzufrieden.

Zu Beginn der zweiten Halbzeit wurden Neu-Ulms Adin Kajan und Christian Bohnacker eingewechselt. Bohnacker glich in der 60. Minute zum 1:1 aus und hatte sogar noch Chancen auf einen Doppelpack. Auch mit der dritten Einwechslung des Tages hatte Demirkiran Glück. In der 74. Minute kam Walid Yakoubi, der acht Minuten später zum 2:1-Endstand traf.