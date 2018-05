Spatzen Kein neuer Vertrag für Graciotti

gek

Vor einem Jahr hatte es ein Riesentamtam gegeben, als die Verbandsliga-Fußballer der Spfr. Dorfmerkingen bei ihrer Saisonabschlussfahrt auf Mallorca ihren gerade eben sensationell gewonnenen WFV-Pokal verloren – und die Trophäe erst nach einer viel beachteten Suche über die sozialen Medien wieder wohlbehalten zurückbekamen.

Seit Pfingstmontag ist der Pokal nun in den Händen der Spieler des SSV Ulm 1846 Fußball. Und auch die, zumindest 15 von ihnen, begießen ihren Triumph auf „Malle“. Den Cup jedoch haben sie wohlweislich in Ulm zurückgelassen. „So einen Stress tun wir uns nicht an, das Ding bleibt zu Hause“, so der bestens gelaunte Jo Reichert vor dem Abflug.

Nicht so gut ist die Laune bei Luca Graciotti. Der auslaufende Vertrag des 25-Jährigen Mittelfeldspilers, der zwei Jahre ein Spatz war, wird nicht verlängert. Nach den elf Zugängen (wir berichteten exklusiv) ist der Ex-Sandhäuser nun der zwölfte Abgang. Ob er durch einen weitere Neuzugang ersetzt wird, ließ der neue Spielleiter Thomas Rohmer gestern offen. „Ich war als kleiner Bub zu Bundesligazeiten oft im Donaustadion und habe mich riesig gefreut, als ich die Anfrage des SSV 46 Fußball bekam, sagt der 35-Jährige aus Schwendi, der als Mitarbeiter einer großen Versicherungsagentur zeitlich flexibel ist.