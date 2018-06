Keeper Wind nur per Elfmeter zu bezwingen

dg

In der ersten Relegations-Etappe zur Fußball-Kreisliga A/Alb hat der B/Alb-Vize SV Ballendorf den B/IV-Zweiten SV Jungingen II mit 1:0 (0:0) bezwungen. Vor 550 Zuschauern in Scharenstetten legte Ballendorf nach 15 Minuten die Anfangsnervosität ab und bestimmte hernach das Geschehen. Jungingen II hatte es dem überragenden Torwart Wind zu verdanken, dass die Partie nicht früh entschieden war. Er war erst beim sicher verwandelten Foulelfmeter von Felix Ebert (64.) machtlos. Ballendorf fordert am Dienstag (18 Uhr) in Neenstetten den A/Alb-15. TSV Albeck heraus.