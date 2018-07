Fußball Kartenvorverkauf für Ulms Pokalkracher gegen Frankfurt startet

Ulm / wfv

Der Vorverkauf für die Erstrundenpartie des SSV Ulm 1846 Fußball im DFB-Pokal gegen Eintracht Frankfurt beginnt heute. Zunächst jedoch ausschließlich für Vereinsmitglieder und Dauerkartenbesitzer, die je zwei Sitzplatz- und vier Stehplatzkarten erwerben können. Die Ausgabe erfolgt nur gegen Vorlage des Mitgliedsausweises oder der Dauerkarte heute und morgen jeweils von 15 bis 18 Uhr auf der SSV-Geschäftsstelle.

Weitere Verkaufstermine auf der Geschäftsstelle sind Montag und Dienstag nächster Woche, jeweils von 10 bis 13 Uhr sowie am Mittwoch, 11. Juli von 12 bis 14 Uhr. Ab Donnerstag, 12. Juli beginnt dann der offizielle Vorverkauf. An diesem Tag wird es exklusiv im Service Center der Südwest Presse in der Frauenstraße 77 in Ulm Karten geben.

Ab Donnerstag, 12. Juli um 19 Uhr können dann Tickets online unter www.ssv-ulm.reservix.de bestellt werden. In 36 Vorverkaufsstellen von Reservix werden Karten ab Freitag, 13. Juli angeboten. Diese befinden sich in Ulm unter anderem bei der Südwest Presse, dem Service Center Neue Mitte und Roxy TicketService, Schillerstraße 1/12.

Die Preise für die Haupttribüne betragen 38 Euro (Vollzahler), 35 Euro ermäßigt. Gegentribüne 28/25 Euro sowie Stehplatz 15/12 Euro. Die Spatzen empfangen den Titelverteidiger am Samstag, 18. August 2018. Anpfiff im Donaustadion ist um 15.30 Uhr.