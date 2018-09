Landesliga Kabinenfest in Buch als Einstimmung

Ulm / dg

Nach fünf Begegnungen in der Fußball-Landesliga stehen erstmals alle drei Klubs aus dem Bezirk über dem berühmten Strich zur Markierung der Abstiegszone. Das soll auch nach diesem Wochenende so bleiben. Der TSV Blaustein peilt heute (15.30 Uhr) gegen die TSG Hofherrnweiler endlich einmal eine Partie mit 90 Minuten Vollgasfußball an. „Wir haben in jedem Spiel drei bis vier zehnminütige Leerlaufphasen. Das müssen wir abstellen“, fordert TSV-Trainer Rafael da Silva. „Wir müssen von der Konzentration und der Aggressivität den Hebel in die richtige Richtung legen.“ Zumal er personell fast aus dem Vollen schöpfen kann. Die beiden Urlauber Michael Passer und Markus Kling sind wieder zurückgekehrt. Fehlen wird Raphael Ulrich (Bänderverletzung im Sprunggelenk).

Mit einem Kabinenfest hat sich der TSV Buch gestern auf das Duell morgen (15 Uhr) beim sieglosen Schlusslicht TSV Bad Boll eingestimmt. „Beim Gegner ist der Druck groß. Das wird von der Mentalität her eine schwere Aufgabe“, sagt Buchs Trainer Harald Haug, der von der Grundordnung zwischen einer Dreier- und Viererabwehrkette variiert: „Wir sind da relativ flexibel.“ Janik Staudacher (Staatsexamen) steht ihm bis Mitte Oktober nur bedingt zur Verfügung. David Trum (zuletzt muskuläre Probleme) ist wieder ins Training eingestiegen.

Der TSV Neu-Ulm, morgen (16 Uhr) zu Gast beim Tabellenzweiten SV Ebersbach, hat in den vergangenen beiden Partien ohne Niederlage Selbstbewusstsein getankt. „Wir konnten bisher mit jedem Gegner mithalten und wollen auch Ebersbach ärgern“, kündigt Neu-Ulms Spielertrainer Ünal Demirkiran an, der auf Torwart Kim Anders (Antibiotikaeinnahme nach Infekt) und Fabian Herbst (Erkältung) verzichten muss. Bei Ebersbach sind mit Trainer Dinko Radojevic, seinem Assistenten Davor Kraljevic sowie den Kickern Jannik Froschauer und Jozef Kqiraj vier ehemalige Ulmer Spatzen am Werk.