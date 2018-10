Fußball Johannes Streiter ist dann mal weg

Ulm / Von Winfried Vogler

Über eine Pilgerreise von Johannes Streiter ist nichts bekannt. Doch für den Mittelfeldakteur des Fußball-Bezirksligisten SSG Ulm 99 heißt es demnächst: Ich bin dann mal weg. Vor seiner Auszeit vom Fußball ist Streiter beim Heimspiel am morgigen Sonntag (15 Uhr) gegen Türkgücü Ulm noch einmal am Ball. Dann beginnt sein bemerkenswerter Sonderurlaub bis Mitte März 2019.

Der 24-Jährige hat sich einiges vorgenommen. Nach dem Abschluss eines Studiums zum Sozialpädagogen und vor seinem Job­antritt im April bei der Stadt Ulm legt Streiter quasi ein Sabbatical ein. Der Traum von der Freiheit auf Zeit führt ihn bei einer Individualreise nach Australien und Neuseeland.

Hape Kerkeling wanderte einst auf dem Jakobsweg. „Jojo“ Streiter will ein Vierteljahr lang den fünften Kontinent entdecken. „Ich wollte nach dem Studium und vor dem Job einen Cut machen“, betont Streiter, der durch seine Brüder von Ozeanien inspiriert wurde.

Dass er seinem Verein so lange fehlt, hält er für kein großes Problem. „Wir haben genügend Qualität in der Mannschaft, um mein Fehlend zu kompensieren. Andere können sich in den Vordergrund spielen“, sagt Streiter. Da in seine Auszeit die 17-wöchige Winterpause fällt, sind es voraussichtlich nur sechs Partien, die Streiter versäumen wird.

Nach dem 3:1 beim TSV Erbach liegt die SSG Ulm 99 weiter punktgleich mit Tabellenführer und Titelfavorit Türkspor Neu-Ulm an der Spitze der Bezirksligatabelle. Diesen Satz darf man ruhig „gaaanz“ langsam und gern auch mehrfach lesen. Ja, es stimmt: die Mannschaft von Trainer Bernd Pfisterer hat in dieser Saison – in der Liga, im Bezirks- und im Stadtpokal – noch kein einziges Spiel verloren. Wichtiger ist eine andere Botschaft: Beim Klub aus Gögglingen und Donaustetten passt sehr viel sehr gut zusammen. Am Teamspirit fehlt es seit Jahren nicht. Ist die SSG 99 nun der Türkspor-Jäger Nummer eins? „Wir fühlen uns nicht so, schauen nicht auf die Tabelle sondern nur von Spiel zu Spiel“, so Streiter.

Dass es bislang ein Kopf-an-Kopf-Rennen mit dem türkischen Titelfavoriten gibt, daran hat „Jojo“ Streiter großen Anteil. Der 24-Jährige glänzt als Vorbereiter und Vollender. Mit acht Treffern ist er vor Björn Haußer (7) erfolgreichster Torschütze des Tabellenzweiten.

Vorbereiter und Vollender

„Das tut natürlich weh“, bedauert Pfisterer die Abwesenheit von Streiter, den er als Mensch, Führungsspieler und Drei-Punkte-Garant überaus schätzt. „Er kann ein Spiel lesen, hat das nötige Spielverständnis und ein Auge für die Mitspieler“, so der SSG-Coach.

So wenig, wie man sich nach den Unentschieden gegen Obenhausen und Thalfingen Sorgen machen musste, so wenig muss man jetzt ausflippen. Dennoch könnte dieser Herbst der Anfang von einem Lauf sein. „Wir lassen uns von den 24 Punkten nicht blenden“, beteuert indes Mittelfeldakteur Streiter vor seinem vorläufig letzten Spiel für die SSG.