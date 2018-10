Fußball-Bezirksliga Jäher Absturz nach dem Höhenflug

Ulm / Detlef Groninger

Spielleiter Tim Noherr vom Bezirksligisten SF Dornstadt hat derzeit als Fußballer wenig zu lachen. Zunächst leistete sich seine „große fußballerische Liebe“ 1. FC Köln mit dem Bundesligaabstieg die sportliche Bankrotterklärung, und nun durchschreitet der defensive Mittelfeldspieler gerade mit Dornstadt ein Tal der Tränen. Der Aufsteiger, morgen (15 Uhr) Gastgeber für den SV Lonsee mit Ex-Trainer Goran Kenjic, bekam zu Beginn der Runde mächtig auf die Mütze. Mit sieben Pleiten in Serie nistete sich der Neuling in der Abstiegszone ein. Dabei hatte die Mannschaft von Trainer Dogan Agvaz in der Vorsaison die Kreisliga A/Alb nach Belieben beherrscht. Bereits fünf Spieltage vor dem Rundenende war die Meisterschaft in trockenen Tüchern. Doch dann setzte die „Seuche“ ein. Personelle Hiobsbotschaften führten zu einer Ausdünnung des eigentlich mit 20 Akteuren ansprechend besetzten Bezirksligakaders. „Das liegt nicht am Trainer. Agvaz ist der ärmste Kerl. Was willst du bewirken, wenn die Leute nicht zur Verfügung stehen. Er kann auch nicht hexen“, sagt Noherr. Nicht einsetzbar sind jetzt die Stamminnenverteidiger Sebastian Kramer (Rückenprobleme) und Frank Schulz (Bänderriss Sprunggelenk), Torwart Marcel Pogadl (Meniskus- und Außenbandriss), die Neuzugänge Dominik Häge (beruflich verhindert), Daniel Pfnür (Auslandssemester) und Kapitän Florian Mack (Hausbau). „Er ist von der charakterlichen Einstellung unser Vorkämpfer. Wenn er auf dem Feld ist, gibst du als Mitspieler zehn Prozent mehr“, betont der 32-jährige Geislinger Berufsschullehrer Noherr.

Und dann wechselte „Stimmungskanone“ Marco Wasner zum Bezirksligisten TSG Ehingen. „Sein Abgang hat menschlich und sportlich weh getan“, sagt Noherr, vor etwas mehr als 15 Monaten vom jetzigen Ligakontrahenten SC Staig nach Dornstadt gewechselt. „Ich wohne hier und wollte nicht mehr so weit fahren und auch einmal nach dem Training im Sportheim sitzen bleiben können“, begründet er seinen Abschied nach 13 Jahren in Staig. Der Kontakt ist aber nicht abgerissen. So wird er auch Mitte November die SC-Sportgala, die alle zwei Jahre stattfindet moderieren.

In Dornstadt war er gleich am ersten Titel seiner Karriere beteiligt. Abgestiegen ist er jedenfalls noch nie. Und das soll auch so bleiben. „Ich bin von der Qualität im Kader überzeugt. Wenn wir nach der Winterpause auf fast alle Spieler wieder zurückgreifen können, werden wir am Ende den ersten Nichtabstiegsplatz belegen“, sagt Noherr. Wobei ein Etablieren in der Beletage des Bezirks eher unwahrscheinlich ist. Denn Tim Noherr weiß: „Wir sind kein Verein, der den Anspruch haben darf, dauerhaft in der Bezirksliga zu spielen. Dafür sind wir auch in der Jugend nicht so aufgestellt.“