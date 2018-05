Fußball In Stuttgart Großes im Sinn

Winfried Vogler

Im beschaulichen Ilshofen gibt es die Pizzeria La Sila, die als bester Italiener der Region gilt. Wer den Raum betritt, begibt sich auf eine Reise in die Fußball-Vergangenheit. Wimpel und Fahnen hängen an den Wänden. Der Inhaber ist ein Fan des örtlichen Fußballvereins. Nicht nur Abteilungsleiter Dario Caeiro ist dort Stammgast.

An diesem Pfingstmontag bleibt die Gaststätte freilich geschlossen. Der Anlass: das WFV-Pokalfinale zwischen dem TSV Ilshofen und dem SSV Ulm 1846 Fußball, das um 17 Uhr im Stuttgarter Gazi-Stadion angepfiffen wird und zu dem aus dem Hohenloheschen knapp 1000 Anhängern anreisen.

Natürlich auch Luigi Natale Campagna, allerdings nicht in den rot-weißen Ilshofener Vereinsfarben gekleidet. Der Besitzer der Pizzeria ist nämlich der Vater des Ulmer Mittelfeldspielers Luigi Campagna und mittlerweile ein leidenschaftlicher Spatzen-Fan. Sohn Luigi, der in der Winterpause vom Nordost-Regionalligisten Germania Halberstadt an die Donau gewechselt ist und schnell zu einem Leistungsträger avancierte, wohnt immer noch in Ilshofen.

Er kickte dort in der E- und D-Jugend, danach wechselte er zum TSV Crailsheim, wo damals Tobias Flitsch der Trainer war. „Das ist ein ganz besonderer Tag für mich“, sagt Luigi Campagna vor dem mit Spannung erwarteten Duell. Für den SSV-Akteur wird dieses Match zu einem Wiedersehen mit alten Bekannten. Trotzdem hat er in den vergangenen Tagen keine Gelegenheit ausgelassen, um zu betonen, dass sein Herz jetzt für seinen aktuellen Klub schlägt. Das Wort „Ausnahmezustand“ wird im Fußball häufig verwendet, aber wie soll man anders erklären, was sich in dem 6000-Seelen-Ort in der Nähe von Schwäbisch Hall abspielt, seit der Klub mit einem 2:0 gegen Sonnenhof Großaspach von sich reden gemacht hat und ins Pokalfinale stürmte?

So richtig fassen konnte es Ilshofens Abteilungsleiter Caeiro auch nicht. „Wir im Fernsehen? Ohne Worte“, meinte er nach dem Erfolg über den drei Klassen höher angesiedelten Gegner. Das Finale des WFV-Pokals wird von der ARD in einer Konferenz mit den anderen Länderpokalendspielen live übertragen. Nun will die Mannschaft von Spielertrainer Ralf Kettemann, der in der Jugend beim SSV 46 spielte, auch gegen die Spatzen als Pokalschreck auftreten. Das Endspiel ist das wichtigste Spiel der bisherigen Vereinsgeschichte.

Sicher ist, dass mindestens zwei Spieler aus der hohenloheschen Region den Siegerpokal in die Höhe strecken werden. Campagnas Vereinskollege Felix Nierichlo stammt aus Michelfeld und kam über den VfR Aalen und Illertissen 2016 zum SSV 46. Beide SSV-Akteure sind sich allerdings einig: Es werden nicht mehr als ein Dutzend sein, denn Ilshofen soll keinesfalls die nächste Überraschung gelingen.

Der SSV 46 fährt als Rekordpokalsieger nach Stuttgart. Der Klub gewann den Titel sieben Mal, letztmals 1997 mit 1:0 gegen den VfL Kirchheim. „Wir bringen jeden Spieler auf das richtige Niveau“, widerspricht SSV-Coach Flitsch allen Zweiflern, die einen Spannungsabfall bei seinem Team vermuten. Schließlich geht es bei dem 38-Jährigen an seiner künftigen Wirkungsstätte als Kickers-Trainer auch darum, „den ersten ‚Heimsieg’ einzufahren“.