Fußball Illertisser Spiel gegen Rosenheim abgesagt

Jochen Baisch

Das für den heutigen Dienstag angesetzte Nachholspiel in der bayerischen Fußball-Regionalliga zwischen dem FV Illertissen und dem SV Rosenheim wurde wegen der winterlichen Verhältnisse im Vöhlinstadion wieder abgesetzt. Ein neuer Termin wurde noch nicht vereinbart. Die Illertisser werden wohl am kommenden Samstag (14 Uhr) im Vöhlinstadion wieder am Ball sein: Sie erwarten die Zweitliga-Reserve des FC Ingolstadt.

In der Folge hat der aktuelle Tabellensechste ein dicht terminiertes Programm vor sich: Am Mittwoch vor Ostern (17.45 Uhr) geht’s zum VfR Garching. Diese Partie war ursprünglich am Gründonnerstag vorgesehen. Dafür geht es statt am Ostermontag bereits am Karsamstag weiter: Der Gast des FVI heißt dann um 14 Uhr Greuther Fürth II. Am Samstag, den 7. April (14 Uhr), kicken die Illertisser beim Schlusslicht FC Unterföhring. Am folgenden Freitag (19 Uhr) kommt der FC Schweinfurt 05 an die Iller. Am Dienstag, den 17. April (18 Uhr), heißt das Ziel VfB Eichstätt. Vier Tage später (14 Uhr) ist der FC Pipinsried in Illertissen. Das Nachholspiel am 24. April gegen den TSV 1860 München im Vöhlinstadion versuchen die FVI-Macher von 18.15 Uhr zeitlich nach hinten zu verlegen.