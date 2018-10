Fußball Illertisser Coach Küntzel nach 2:6 restlos bedient

jb

Nach der guten Vorstellung am vergangenen Dienstag beim Toto-Pokalspiel gegen den Drittligisten Kickers Würzburg hatten sich die Fußballer des FV Illertissen für das Derby beim FC Memmingen schon etwas ausgerechnet. Doch vor stattlichen 1750 Zuschauern in der Memminger Arena hatte die Mannschaft von Trainer Marco Küntzel diesmal nicht die Spur einer Siegeschance und ging mit dem 2:6 (0:3) förmlich unter. „Wir waren anscheinend noch von unserem guten Würzburger Auftritt geblendet. Mir fehlen einfach die Worte“, so Coach Küntzel. Die ersten beiden Gegentore resultierten jeweils aus Kopfballen nach Ecken. Fatjon Celani (9.) und Mario Jokic (34.) hatten getroffen. Als Celani (43.) auf 3:0 erhöhte, war praktisch die Messe gelesen. Küntzel muss bei der Halbzeitansprache seine Spieler beschworen haben, etwas mutiger aufzutreten. Eine 16-Meter-Abnahme von Stanislaw Herzel (49.) saß zum 3:1, doch Furkan Kircicek (56.) stellte rasch den alten Abstand wieder her.

Ein von Jannik Rochelt verwandelter Strafstoß (61.) und Celani (68.) mit seinem dritten Streich schraubten das Ergebnis auf 6:1. Moritz Nebel (79.) traf zum 6:2. „Ich bin froh, dass wir etwas Zeit haben, unsere Situation zu überdenken“, so Küntzel.

FC Memmingen – FV Illertissen 6:2 (3:0)

FV Illertissen: Schmidt – Herzel, Buchmann, Krug (33. Wujewitsch), Pangallo – Maurice Strobel, Bolkart (46. Caravetta), Hahn, Nebel, Coban – Schröter (63. Rausch).

Tore: 1:0 Celani (9.), 2:0 Jokic (34.), 3:0 Celani (43.), 3:1 Herzel (49.), 4:1 Kircicek (56.), 5:1 Rochelt (61., Foulelfmeter), 6:1 Celani (68.), 6:2 Nebel (79.). – Gelb-Rot: Wujewitsch (I./85.). – Gelb: Schad – Pangallo, Caravetta, M. Strobel. – Schiedsrichter: Julian Kreye (Warmensteinach). – Zuschauer: 1650.