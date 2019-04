Trainer Jochen Holl hat unabhängig von der künftigen Ligazugehörigkeit für die neue Saison zugesagt. „Ich habe das Gefühl, hier entsteht etwas. Es passt in der Mannschaft und im Umfeld“, begründet er seine Entscheidung vor der Partie am Sonntag (15 Uhr) bei NAFI Stuttgart. Dennoch soll sich in der kommenden Saison etwas im Trainerteam ändern. Es ist ein fester Assistent für die erste Garnitur und eigener Trainer für die zweite Mannschaft vorgesehen. Zuvor aber will der TSV in Stuttgart trotz des personellen Engpasses für eine Überraschung sorgen. „Nach den letzten Ergebnissen der Konkurrenz müssen wir punkten.“

Klarheit noch im April

Beim Lokalrivalen TSV Neu-Ulm, der am Samstag (16 Uhr, Muthenhölzle) Aufstiegsaspirant TSGV Waldstetten empfängt, ist die Besetzung des Trainerpostens ab Juli noch offen. Der bisherige Coach Ünal Demirkiran wechselt bekanntlich zum Bezirksligisten Türkspor Neu-Ulm. „Bis Ende April wollen wir das geklärt haben“, sagt Abteilungsleitungsmitglied Werner Wetzel. Diese Zeitspanne wurde auch den noch unschlüssigen Kickern aus dem bestehenden Kader vorgegeben. „Alle Stammspieler bleiben“, sagt Wetzel. Die Mannschaft selbst hat sich nach der Nachricht von Demirkirans Abschied zumindest leistungsmäßig unbeeindruckt präsentiert. „Ich werde es nicht zulassen, dass das sportlich nun auf die schiefe Bahn gerät. Wir sind auf einem guten Weg“, meint Demirkiran.

Der TSV Buch könnte am Sonntag (15 Uhr) gegen den TV Echterdingen den beiden gefährdeten Bezirkskontrahenten Schützenhilfe leisten. „Gegen Mannschaften, die hinter uns stehen, sollten wir punkten“, fordert Buchs Trainer Harald Haug. Der Klub veranstaltet übrigens am Abend vor dem Spiel eine 80er und 90er Party in der Rothtalhalle. Da ist für die Spieler Feiern mit angezogener Handbremse angesagt.