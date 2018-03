SSV Ulm 1846 Fußball Abtritt des Urgesteins: Holger Betz beendet Karriere

Ulm / Gerold Knehr

Holger Betz ist das Gesicht des Ulmer Fußballers. Im Frühjahr beendet der dann 40-Jährige seine Karriere. Er bleibt dem SSV Ulm 1846 Fußball als Torwart-Trainer erhalten.

Ein Fußball-Fan kann sich so manches vorstellen. Dass der SC Paderborn eines Tages Deutscher Meister wird. Oder dass HSV-Profi Dennis Diekmeier, der in 201 Erstligaspielen noch nie ein Tor erzielt hat, sich die Torjägerkanone holt.

Eines aber war für Anhänger des SSV Ulm 1846 Fußball bislang unvorstellbar: Eine Saison ohne Torhüter Holger Betz. Doch genau mit diesem Gedanken müssen sich die Spatzen-Anhänger nun befassen. Der demnächst 40-Jährige, der seit 1993 im Verein ist, wird im Sommer seine aktive Karriere beenden. Das gab der SSV 46 am Mittwoch bekannt.

Angela Merkel ist seit 2005 Bundeskanzlerin. Die erste Facebook-Seite erschien 2004. In diesen beiden Jahren war Betz schon längst etabliert im Kasten des SSV 46, den er nie verließ. Dort hat er es zur Torhüter-Institution gebracht. Der gebürtige Illertisser und zweifache Familienvater wird von transfermarkt.de als zweittreuester Fußballer der Welt notiert und wurde dafür in den letzten Monaten bundesweit gefeiert. Der Verein ließ ihm freie Wahl, wie es ab der nächsten Saison weitergehen soll.

„Dankbar für alles“

Nun hat sich Betz, der zumeist im giftgrünen Dress auf den Rasen lief, entschieden. Er hört als Spieler im Frühjahr auf und steigt in anderer Funktion bei den Spatzen gleich wieder ein. Ab der kommenden Spielzeit wird er als Torwart-Trainer seine Nachfolger ausbilden. Ob dies die bisherigen Betz-Vertreter Mustafa Özhitay oder Kevin Birk sind oder ein externer Neuzugang, muss sich erweisen. Der SSV 46 wird mindestens einen neuen Keeper verpflichten. Der bisherige Torhüter-Trainer Guido Zawichowski soll in den Jugendbereich der Spatzen wechseln.

„Der gesamte Verein ist Holger sehr dankbar – für alles, was er über die Jahre für den SSV Ulm 1846 Fußball geleistet hat“, ließ der Sportliche Leiter Lutz Siebrecht in einer Pressemitteilung verlauten. Betz selber verlor am Mittwoch keine Worte, sondern unterstützte wie in all den 24 Jahren zuvor seine Mannschaft, die am Abend beim Oberligisten Göppinger SV ein Testspiel bestritt.

Für Anton Gugelfuß war Holger Betz ein wesentlicher Grund, warum er nach der dritten Insolvenz vor knapp vier Jahren das Amt des Sportvorstandes beim SSV Ulm 1846 Fußball annahm. „Ich wurde vom Insolvenzverwalter dazu gedrängt und bin quasi hineingestolpert. Als erstes mussten wir versuchen, eine Oberliga-taugliche Mannschaft zusammenzustellen. Wir wollten den Kern unserer Mannschaft halten. Viele Spieler waren jedoch bereits abgesprungen. Holger Betz war der erste, der uns in der ungewissen Zeit quasi ins Blaue hinein seine Zusage gegeben hat. Ohne diese Entscheidung hätten wir es möglicherweise nicht geschafft. Das werde ich Holger nicht vergessen.“ Bis heute ist diese Haltung für Gugelfuß eine der Höhepunkte seiner Vereinstätigkeit.

Für die Spieler und die Fans beginnt nun eine neue Zeit im Spatzen-Tor. Die meisten sehen das mit Wehmut. „Das einzige, was jetzt noch bleibt von der schönen Zeit in Liga eins, ist die Gegentribüne“, kommentierte ein Ulmer Fußball-Anhänger am Mittwoch Abend Betz’ Entscheidung auf Facebook.