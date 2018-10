Fußball Hiobsbotschaft für die Spatzen: Steffen Kienles Kreuzband gerissen

Freiburg/Ulm. / Winfried Vogler

Ihre Gesichter waren ernst, einige der Spieler blickten beschämt zu Boden, als sie nach dem 0:2 beim SC Freiburg II die ungefähr 30 mitgereisten Anhänger auf der Gegentribüne im Möslestadion aufsuchten. Wieder einmal haderten die Ulmer über die vielen vergebenen Chancen. Viel Ballbesitz, kein Ertrag.

Gestern wurden die Mienen beim SSV Ulm 1846 Fußball noch düsterer. Da stellte sich heraus, dass es sich bei der Knieverletzung, die sich Steffen Kienle gleich in der Anfangsphase zugezogen hatte, um einen Riss des vorderen Kreuzbandes handelt. Das bedeutet: Für den 23 Jahre alten Stürmer ist die Saison vermutlich gelaufen. Mindestens ein halbes Jahr, möglicherweise sogar noch einige Monate länger droht Kienle auszufallen. Nun gilt es, möglichst schnell einen Operationstermin zu finden.

Durch Kienles Ausfall verringert sich die eh schon mangelhafte offensive Wucht noch weiter. Die Ulmer Akteure sind mutig, arbeiten hart, machen vieles richtig. Doch am Ende springt zu wenig Zählbares heraus.Das Ulmer Spiel ist im Laufe der Saison unterhaltsamer geworden, es verfügt über mehr Tiefe und Kreativität. Das bekam auch der SC Freiburg II zu spüren. Freilich, es blieb bei Annäherungen an einen Treffer. „Die Möglichkeiten in der ersten halben Stunde hätten mindestens zu zwei Toren führen müssen, dann hätten wir die Partie entspannt angehen können“, befand Trainer Holger Bachthaler. Angesprochen fühlen durfte sich in erster Linie Ardian Morina, der in der Anfangsphase zwei Hochkaräter leichtfertig vergab.

Die schlechte Torausbeute ist das Manko im Ulmer Spiel. Das war auch dem ehemaligen SSV-Akteur Patrick Huckle beim 2:1 der Spatzen vor einer Woche gegen seinen jetzigen Klub FSV Frankfurt aufgefallen. „Ulm ist eine intakte, athletische Mannschaft mit körperlicher Stabilität und guter Mentalität. Es fehlt aber in der Offensive, denn sie hätten uns abschießen müssen. Für ganz oben wird es nicht reichen“, glaubt Huckle.

Mit dem Ausfall von Steffen Kienle fehlt nun ein Kämpfer, der imstande ist, das Team mitzureißen und es mit jener Energie zu versorgen, die in Freiburg nötig gewesen wäre. „Die ersten Chancen rein machen“, das ist für Kapitän Florian Krebs, „was uns abgeht.“ Momentan hat der SSV 46 keinen Torjäger, der in jedem Spiel trifft. Nur wenn die Effizienz im Angriff besser wird, können die Spatzen im Heimspiel am Freitag (19.30 Uhr) gegen den punktgleichen 1. FC Saarbrücken wieder für fröhliche Gesichter sorgen.