Fußball Gute Tat vor dem Hit gegen Italien

Ulm / wfv

Den freien Trainingstag am Dienstag nutzte das deutsche Fußball-U-16-Nationalteam, das sich in Ulm diese Woche auf die beiden Länderspiele gegen Italien am Samstag in Biberach (14 Uhr) und am Montag im Donaustadion (17 Uhr) vorbereitet, zu einer Charity-Aktion. Die Mannschaft von DFB-Trainer Michael Feichtenbeiner besuchte das „Team Bananenflanke“, ein deutschlandweit aufgestelltes innovatives Fußballprojekt für geistig beeinträchtigte Kinder und Jugendliche. Die DFB-Talente spielten gegen die Bananenflanken-Kicker und belohnten sie anschließend mit Autogrammen. Im Vordergrund standen das gemeinsame Erlebnis und der Spaß, mit dem Toleranz, Fairness und Respekt vermittelt werden sollen. Der DFB überreichte durch Teammanager Markus Löw einen Scheck in Höhe von 500 Euro.

Während sich die DFB-Auswahl schon seit Sonntag auf den Trainingsplätzen des SSV Ulm 1846 Fußball vorbereitet, ist die U-16-Nationalmannschaft von Italien inzwischen auch in Ulm eingetroffen und logiert ebenfalls im Maritim-Hotel. Die Südeuropäer bereiten sich auf die beiden Freundschaftsspiele auf der Sportanlage des FC Burlafingen vor.