Auf das WFV-Pokalfinale hatten sie alle hingefiebert, Zuschauer, Spieler und die Verantwortlichen des SSV Ulm 1846 Fußball. Einer bibberte besonders: Alexander Schöllhorn, der Finanzvorstand. In der laufenden Runde haben die ersten beiden DFB-Pokalrunden mit den Spielen gegen Eintracht Frankfurt und Fortuna Düsseldorf den Spatzen gut eine Million Euro in die Kasse gespült. Kein Wunder also, dass Schöllhorn an einer erneuten Qualifikation gesteigertes Interesse hatte. Diese ist mit dem Gewinn des WFV-Cups nun geschafft. „Haben oder nicht haben – das ist schon ein Unterschied. Ich habe viel mitgelitten.

So konnte Schöllhorn getrost ein Füllhorn über der Mannschaft schütten. Die abendliche Siegerparty in Ulm ging auf Vereinskosten. Auf eigene Rechnung machte sich gestern ein Großteil der Mannschaft auf nach Mallorca.

Nach den Neuverpflichtungen von Alessandro Abruscia (1860 München), Thomas Geyer (VfR Aalen) und Michael Heilig (FC Memmingen) will Sportvorstand Anton Gugelfuß im Laufe der Woche noch drei weitere Spieler vorstellen. Laut Schöllhorn stehen 300 000 Euro zur Verfügung, „dieser Rahmen muss eingehalten werden.“

Vorbildlich verhalten haben sich im Gazi-Stadion die Fans des SSV 46, welche die Mehrheit unter den 3370 Zuschauern in der schmucken Arena stellten. Kein einziger pyrotechnischer Gegenstand wurde vor, während und nach den 90 Minuten gezündet. Den Sicherheitsbehörden kam dabei der einsetzende Starkregen nach dem Schlusspfiff entgegen. Auch sonst gab es im Gazi-Stadion keinerlei Vorfälle. Ärger gab es weit nach Spielschluss dennoch. Laut Angaben Ulmer Fans seien sie trotz des heftig prasselnden Regens gezwungen worden, den Block E 2 zu verlassen, weil die dortigen Ordner Feierabend machen wollten.

Die Auslosung für die erste DFB-Pokalrunde erfolgt am 15. Juni im Rahmen der ARD-Sportschau. Gugelfuß hätte gegen ein erneutes Gastspiel von Eintracht Frankfurt nichts einzuwenden. Ausgetragen wird die erste DFB-Pokalrunde am 9., 10. und 11. August.