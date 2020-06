Günter Berti spielte während seiner gesamten Karriere für den SSV Ulm 1846. 1979 feierte er mit den Spatzen den Aufstieg in die 2. Bundesliga Süd. Dort kam er in den folgenden beiden Spielzeiten in 35 bzw. 36 Partien zum Einsatz. Am Ende der Saison 1980/81 mussten die Spatzen trotz eines hervorr...