Landesliga FVI patzt gegen Rosenheim

Illertissen / jb

Auch der neue Trainer Marco Küntzel hat noch keine Konstanz ins Spiel des FV Illertissen bringen können. Dem ersten Auswärts-Dreier vor Wochenfrist in Buchbach folgte nun in der bayerischen Fußball-Regionalliga eine 0:2 (0:2)-Heimschlappe gegen das bisherige Schlusslicht TSV 1860 Rosenheim.

Von Eigenwerbung für das am Dienstag im Vöhlinstadion (18 Uhr) angesetzte Verbandspokal-Viertelfinalspiel gegen den Drittligisten Kickers Würzburg konnte vor 350 Zuschauern also keine Rede sein. Nach den enttäuschenden 90 Minuten fiel die Ansprache von FVI-Coach Küntzel kurz aus: „Bei unseren Tormöglichkeiten waren wir inkonsequent und hinten haben wir Harakiri gespielt.“

Obwohl die Gastgeber im ersten Abschnitt ein deutliches Übergewicht an Chancen aufwiesen, lagen sie zur Pause doch 0:2 zurück. Bei beiden Rosenheimer Treffern leisteten die Hausherren dabei mit hanebüchenen Ballverlusten und nicht greifenden Abseitsfallen entscheidende Hilfestellung. Nutznießer in der 20. und 39. Minute war jeweils Markus Einsiedler.

Zwar hatten sich die Illertaler für die zweite Hälfte einiges vorgenommen, aber auf dem Spielfeld war kaum etwas davon zu bemerken. Allenfalls Eifer, aber nie einfallsreicher und zielstrebiger Fußball. So gerieten die Gäste kaum in Gefahr, ihren Vorsprung einzubüßen. Symptomatisch für den harmlosen Verlierer: Keine Gelbe Karte für einen Illertisser. Am kommenden Freitag (19.30 Uhr) steht dann das Derby in Memmingen an.