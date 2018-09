Fußball FV Illertissen: Siebte Niederlage im 13. Spiel

Illertissen / jb

Auch bei ihrem 13. Auftritt in der bayerischen Regionalliga blieben die Fußballer des FV Illertisser auf der Verliererstraße: Im Vöhlinstadion handelten sie sich gegen den FC Augsburg II mit dem 1:3 (1:1) bereits die siebte Saison-Niederlage ein.

Nach dem Rückzug von Trainer Stefan Anderl stand erstmals nach fast sieben Jahren überraschend der frühere Erfolgs-Coach Karl-Heinz Bachthaler an der Seitenlinie. Markus Schaich, der Trainer der FVI-Landesliga-Mannschaft, besitzt zwar auch die A-Lizenz, war aber mit seinem Team beschäftigt. Bachthaler, der mit den gesperrten Volkan Celiktas und Burak Coban auf zwei wichtige Leute verzichten musste, brachte erstmals in dieser Saison Toni Pangallo, änderte aber personell ansonsten nichts.

Beide Seiten taten sich vor 400 Besuchern zunächst nicht viel. Gefahr brachte erstmals Illertissens Felix Schröter (26.), dessen Versuch von Torwart Lucca Nagel per Fuß abgewehrt wurde. In der 38. Minute ging der FCA durch Christopher Lannert in Front, der ein Solo mit sattem Schuss unter die Latte abschloss. Kurz vor Seitenwechsel der verdiente Ausgleich: Nach einer Ecke stocherte Benedikt Krug das Spielgerät über die Linie.

Im zweiten Abschnitt waren zunächst die Augsburger am Drücker. Aber weder sie noch die später dominierenden Hausherren hatten vor dem Tor zündende Ideen. Letztlich führten individuelle Aussetzer zur Heimpleite. Die Gäste nutzten sie durch Tore von Thomas Stowasser (84) und Sebastiano Nappo (89.) zum Sieg, den Interims-Trainer Bachthaler als gerecht ansah.

FV Illertissen: Schmidt – Buchmann, Krug, Strahler, Pangallo (69. Zeller) – Scioscia (58. Rausch), Herzel, Hahn, Nebel (80. Fassbender) – Maurice Strobel, Schröter.

Tore: 0:1 Lannert (38.), 1:1 Krug (45.), 1:2 Stowasser (84.), 1:3 Nappo (89.). – Gelbe Karten: Nebel – Mergel, Nappo. – Schiedsrichter: Böhm (Wolfratshausen). – Zuschauer: 400.