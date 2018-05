Fußball FV Illertissen: Coach Herbert Sailer hört auf

Illertissen / Jochen Baisch

Auch wenn den Fußballern des FV Illertissen in der bayerischen Regionalliga der Saisonabschluss mit Dreiern gegen den TSV Rosenheim (3:2) und FC Bayern II (2:1) bestens gelungen ist und die Spielrunde mit 49 Zählern beendet wurde, gibt es bei den Illertalern für die am 14. Juli beginnende Saison 2018/19 gewaltige Veränderungen.

An erster Stelle an der Trainerfront, denn Herbert Sailer hat nach dem unerwarteten Triumph gegen die kleinen Bayern seinen Rücktritt erklärt. Dem ehemaligen Co-Trainer, der Anfang des Jahres den Trainerstuhl von Ilija Aracic (zum VfB Stuttgart) übernommen hatte, sind im Laufe der zurückliegenden Monate, in denen die sportlichen Erfolge doch recht bescheiden waren, Zweifel gekommen, ob die verantwortungsvolle Aufgabe für ihn maßgeschneidert ist. Kurzum, Sailer warf das Handtuch, und die FVI-Verantwortlichen müssen sich nun schleunigst auf die Suche nach einem Nachfolger machen. Sport-Vorstand Karlheinz Bachthaler, der bestens vernetzt ist, wird sicherlich bald fündig werden und einen Trainer präsentieren, der in die große Schuhe von Vater und Sohn Bachthaler und eines Aracic passt.

Auch beim Spielerkader, der sich im Verlauf der jetzt zu Ende gegangenen Saison als zu schmal erwiesen hat, wird es gravierende Veränderungen geben: Sebastian Schaller, der derzeit ein Praktikum beim Münchner Sender Sport eins absolviert, sucht nach sechs Jahren in lllertissen eine neue sportliche Herausforderung. Innenverteidiger Fabian Rupp absolviert in Australien ein Auslandssemester. Außenbahnmann Nicolas Jann unterschrieb beim SSV Ulm 1846. Dorthin soll es auch Außenverteidiger Pedro Allgaier ziehen. Stürmer Daniel Lang geht zur TSG Backnang, und Kim Anders, der gegen die Bayern seine Abschiedsvorstellung im Illertisser Tor gab, ist künftig der zeitliche Aufwand beim Regionalligisten zu groß.

Die übrigen Spieler bleiben. Es gilt jetzt bis zum Trainingsbeginn am 9. Juni, einen neuen Kader in adäquater Größe zu formen. Zu den bereits bekannten Neuzugängen wie den Sonthofener Armin Rausch und den Memminger Tim Buchmann kommen zwei offensive Mittelfeldspieler. Ebenfalls aus Memmingen wechselt Burak Coban (früher: SSV Ulm 1846), zum FVI, vom benachbarten Landesligisten TSV Buch kommt Markus Bolkart.