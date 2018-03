Fußball FV Illertissen vor harten Wochen

Illertissen / jb

Am morgigen Samstag (14 Uhr, Vöhlinstadion) sind die Fußballer des FV Illertissen in der bayerischen Regionalliga wieder am Ball, wenn der FC Ingolstadt II seine Aufwartung macht. Es ist der Auftakt zu spielintensiven Wochen. Bis zum 24. April, wenn Spitzenreiter TSV 1860 München an der Iller erscheint, hat der FVI neun Kräftemessen zu absolvieren. Doch der Konkurrenz geht es nicht anders. Regionalliga-Spielleiter Josef Janker teilte im Bayerische Fernsehen mit, dass bei zusätzlichen Spielausfällen auch nicht vor einem 48-Stunden Spierhythmus halt gemacht werde. Auch müsse überlegt werden, ob nicht auch auf Kunstrasen gekickt werden soll.

Die spielstarken Ingolstädter weisen bei einem weniger ausgetragenen Spiel fünf Punkte mehr als der FVI auf und sind nur mit einer kompakten Vorstellung zu bezwingen. Coach Herbert Sailer muss auf den gesperrten Fabian Rupp verzichten, dafür ist Benedikt Krug wieder im Kader. Stürmer Daniel Lang (Muskelfaserriss) fällt aus.