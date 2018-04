FV Illertissen FV Illertissen punktet in Augsburg

Illertissen / jb

Sellbst wenn die Bilanz nach der Winterpause bei den Fußballern des FV Illertissen in der bayerischen Regionalliga bescheiden bleibt: Das jüngste 0:0 im Duell bei der Bundesliga-Reserve des FC Augsburg ist doch beachtlich. Allein schon aufgrund der Tatsache, dass Illertissens Trainer Herbert Sailer im Rosenaustadion nicht nur auf seine Innenverteidigung mit Fabian Rupp (gesperrt) und Manuel Strahler (Adduktoren), sondern auch noch auf Abwehr-Allrounder Toni Pangallo (Muskel) verzichten musste.

So kam am Lech erstmals Außenverteidiger Justus Riederle von Beginn an zum Einsatz, weil natürlich auch noch Sebastian Enderle und Marvin Weiss, beide verletzt, nicht dabei waren. So gesehen ist die Punkteteilung bei einem Gegner, der in letzter Zeit mit gelungenen Spielen hat aufhorchen lassen, ein durchaus beachtlicher Erfolg.

Vor 250 Zuschauern erspielten sich die Gäste sogar die besseren Tormöglichkeiten: So hatte Nicolas Jann in der 45. Minute nach schönem Solo mit einem Pfostenschuss Pech, Okatay Leyla fand bei seinem Alleingang kurz nach dem Seitenwechsel in Augsburgs Torwart Lucca Nagel seinen Meister. Die Illertisser Elf, in die sechs Spieler aus der Landesliga-Mannschaft integriert worden waren, wehrte sich nach Kräften.

Auf den frisch erworbenen Lorbeeren dürfen sich die FVI-Spieler aber nur kurz ausruhen. Am Dienstag um 14 Uhr steht bereits das Nachholspiel im Vöhlinstadion gegen den TSV 1860 Rosenheim auf dem Programm. Diese Partie war ursprünglich am 2. Dezember vergangenen Jahres vorgesehen.

Theoretisch noch gefährdet

Mit seinen nunmehr 43 Punkten ist der Tabellenzwölfte theoretisch in Bezug auf die Abstiegsrelegation noch nicht ganz über dem Berg. Doch mit der relativ guten Tordifferenz sollte, selbst wenn die Spiele gegen Rosenheim und am Samstag (14 Uhr, Vöhlinstadion) gegen den FC Bayern II verloren gingen, nichts mehr anbrennen. Gegenüber dem Augsburger Auftritt ist Innenverteidiger Rupp wieder dabei, jedoch fehlt Pedro Allgaier nach seiner fünften Gelben Karte.