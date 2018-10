FV Illertissen FV Illertissen noch nie so tief im Tabellenkeller

FV Illertissen noch nie so tief im Tabellenkeller

Illertissen / jb

Handeln sich die Fußballer des FV Illertissen im letzten Vorrundenspiel der bayerischen Regionalliga die zehnte Saison-Niederlage ein oder landen sie gegen ihren Schicksalsgenossen SV Heimstetten den fünften Dreier? Das ist die Frage vor dem Keller-Duell Vorletzter gegen den Tabellenvierzehnten am Samstag (14 Uhr) im Vöhlinstadion.

Noch nie waren die Illertisser in der siebenjährigen Geschichte der bayerischen Regionalliga so schlecht platziert, und noch nie saß ihnen das Abstiegsgespenst so nachhaltig im Nacken. Beim jüngsten 2:6-Debakel im Nachbarschafts-Duell beim FC Memmingen hatte der neue Trainer Marco Küntzel nie das Gefühl, dass sich seine Spieler dem Ernst der Lage bewusst sind. Der Coach hat seinen Leuten hinterher klar die Fehler aufgezeigt und geht jetzt davon aus, dass seine Spieler kopfmäßig erfassen, dass jedes vor ihnen liegende Spiel ein Kampf gegen den Abstieg ist.

So auch am Samstag gegen den Aufsteiger aus der Nähe von München, der einen Zähler mehr aufweist, aber bei seinen zurückliegenden neun Auftritten keinen Sieg mehr landen konnte. Achtgeben müssen die Illertaler auf die torgefährlichen Orhan Akkurt und Lukas Riglewski, die allein 15 der insgesamt 22 Heimstetter Tore erzielt haben.

Personell sieht es beim FVI wieder günstiger aus: Volkan Celiktas hat seine Rotsperre abgebrummt, Max Zeller darf nach fünf Gelben Karten wieder mitmachen, Manuel Strahler ist wieder fit. So hat Küntzel im Abwehrbereich wieder Alternativen, wenn auch der verletzte Benedikt Krug ausfällt.