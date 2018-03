Fußball FV Illertissen nimmt vierten Anlauf in Garching

Illertissen / jb

Nach der unglücklichen 1:2-Heimniederlage am vergangenen Samstag gegen den FC Ingolstadt II müssen die Fußballer des FV Illertissen in der bayerischen Regionalliga bereits heute Abend wieder ran: Sie machen um 17.45 Uhr ihre Aufwartung im Stadion am See beim VfR Garching, der vier Zähler weniger als die Illertaler aufweist und derzeit fünf Plätze hinter Illertissen den zwölften Tabellenrang einnimmt.

Natürlich wollen Trainer Herbert Sailer und sein Ensemble in der 17 000-Einwohner-Stadt nördlich von München voll punkten, denn in den drei Pflichtaufgaben nach der Winterpause ist bislang noch kein Dreier gelungen. Coach Sailer hat den Glauben an die Stärke seiner Spieler keinesfalls verloren und denkt, dass man beim FV Illertissen auf dem richtigen Weg ist: „Erfreulich gegen die Ingolstädter war doch, dass wir uns einige hochkarätige Tormöglichkeiten herausgespielt haben.“ Die hatten sie aber im Gegensatz zu ihren Gästen, die von der Bank personell ganz anders reagieren konnten als der FVI, aber nicht genutzt. Bei den eher heimschwachen Garchingern gilt es, die Kreise von deren Führungsspieler Dennis Niebauer einzuengen. Von ihm gehen viele Impulse aus.

Personell sieht es so aus, dass die Sperre von Innenverteidiger Fabian Rupp abgelaufen ist. Aber weiterhin muss Sailer auf Mittelfeldmann Marvin Weiss und Stürmer Daniel Lang verzichten (Muskelverletzungen). Am Karsamstag hat der FVI die SpVgg Greuther Fürth II zu Gast.