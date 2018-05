Fußball FV Illertissen erwartet FC Bayern II

Illertissen / jb

Die Fußballer des FV Illertissen sind in der bayerischen Regionalliga früher dran als die Konkurrenz: Da sie am letzten Spieltag (12. Mai) spielfrei sind, beenden sie bereits heute (17 Uhr) die Punkterunde 2017/18 mit dem Heimspiel gegen den FC Bayern München II, der mit Alexander Nollenberger einen ehemaligen Illertisser in seinen Reihen hat. Nach dem Gipfel gegen den designierten Meister 1860 München erwartet die Fans aus dem Illertal also erneut ein Schmankerl.

Nach dem Sonthofer Stürmer Armin Rausch hat der FVI einen zweiten Neuzugang: Tim Buchmann, ein linker Außenbahnspieler, kommt vom FC Memmingen. Den FVI verlassen werden Daniel Lang (zum Oberligisten TSG Backnang) sowie Nicolas Jann und Pedro Allgaier, die im Profibereich unterkommen wollen.