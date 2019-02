Illertissen / gek

Letzter Test vor dem Punktspiel­auftakt in einer Woche für den bayerischen Fußball-Regionalligisten FV Illertissen. An diesem Samstag (13.30 Uhr, Vöhlinstadion) will sich Trainer Marco Küntzel gegen den Bayernligisten TSV Schwabmünchen ein letztes Bild vom Leistungsstand seiner Truppe verschaffen. Sebastian Enderle (krank), Oktay Layla (Zerrung) und Maurizio Scioscia fehlen. Letzterem sprang im letzten Testspiel gegen Essingen (1:0) die Kniescheibe raus, auch der Meniskus ist angerissen.