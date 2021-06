Stark gespielt, aber die erste Chance auf die Teilnahme am DFB-Pokal verspielt – so lässt sich die 1:2-Niederlage des bayerischen Regionalligisten FV Illertissen am Dienstag Abend im Halbfinale des Ligapokals bei der SpVgg Bayreuth auf einen Punkt bringen. Das Team des frisch gebackenen Fußball-...