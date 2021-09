Auftakt zur neuen Saison der Verbandsliga der Frauen: Am Sonntag startet das Trio aus dem Bezirk Donau/Iller in die neue Spielzeit. Der FV Asch-Sonderbuch ist beim SV Jungingen gefordert, der FV Bellenberg legt in Rottweil los. „Wir wollen so schnell wie möglich den Klassenerhalt sichern“, sa...