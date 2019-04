„Wir sind 2013 mit dem Motto ’Eine Stadt – ein Fußballverein’ und dem Wunsch angetreten, dass nicht nur die beiden Fußballabteilungen vereint werden, sondern auch die beiden Ortsteile weiter zusammenwachsen“, blickte der SGM-Geschäftsführer Manuel Merkle in seinem Bericht zurück. Die Voraussetzungen zum Start nach der Doppelmeisterschaft im damals schon gemeinsam betreuten B-Jugendbereich seien vielversprechend gewesen. Diese Erfolgsgeschichte habe man im Aktivenbereich weiterschreiben wollen.

Nach dem wortlosen Abgang zahlreicher Jugendspieler aus Regglisweiler inklusive Trainer in verschiedene Nachbargemeinden konnte die SGM zuletzt aber gerade noch eine D-, drei E- sowie zwei F-Jugendmannschaften melden – erste Anzeichen für eine Spielgemeinschaft auf wackeligen Beinen. Den Hauptgrund für diese Entwicklung sieht Merkle in der Vereinsführung der Regglisweiler Sportler: „Leider existiert in Regglisweiler seit geraumer Zeit keine Abteilungsleitung, die es schaffen könnte, die Mitglieder von der Notwendigkeit der Zusammenarbeit zwischen Dietenheim und Regglisweiler zu überzeugen“, klagte er vor rund 30 TSV-Mitgliedern. Einzig verbliebener Funktionär in der SGM sei Rainer Marquart, der die Fußballabteilung Regglisweiler als „One-Man-Show“ repräsentiere. „Die Notwendigkeit einer eigenen Abteilungsleitung habe die Regglisweiler Vorstandschaft offenbar nicht gesehen, mutmaßt der Funktionär.

Aber nicht nicht nur in Sachen Vereinsführung gibt es Unstimmigkeiten. Sowohl für die Zuschauereinnahmen als auch für Erlöse aus dem Verkauf von Speisen und Getränken bei den in Regglisweiler ausgetragenen Heimspielen fehlten der SGM-Leitung Belege und Gelder. „Trotz mehrfachen Nachfragen hat uns bis jetzt nichts erreicht, weshalb wir aktuell juristische Schritte prüfen“, kündigte er an. Ein Rechtsanwalt sei bereits eingeschaltet.

Die Regglisweiler Gegenseite mit Sebastian Reichle an der Spitze sieht hier indes aktuell keine Versäumnisse. „Man habe abgesprochen, die eingenommenen Gelder zu sammeln, auf das TSV-Vereinskonto einzubezahlen und von dort aus immer wieder gebündelt auf das SGM-Konto zu überweisen“, erklärte der Vorstandsvorsitzende bei der Versammlung. Die letzte Zahlung über 3600 Euro für das erste Halbjahr 2018 sei im September erfolgt. Die Erlöse für das zweite Halbjahr würden ebenfalls entsprechend zeitversetzt angewiesen, versprach er. Alle Funktionäre seien ehrenamtlich tätig, „da bleibt solch eine Verspätung nun einmal nicht aus.“

Dies stellt Merkle aber nur bedingt zufrieden, wie er auf Nachfrage betonte. „Die Einnahmen aus dem ersten Halbjahr 2018 seien überwiesen worden, auf dem Kontoauszug jedoch als Bewirtung Sportheim gekennzeichnet gewesen. „Wo also sind die Einnahmen aus Zuschauergeldern und Grillverkauf?“ Außerdem fehle noch die Summe aus dem zweiten Halbjahr 2017. „Die Aufschlüsselung der Beträge durch entsprechende Belege ist für unsere Kassenführung immens wichtig, da wir zwischen Eintritt, Gastronomie und Spielbetriebskosten klar unterscheiden müssen“, erläutert er. Aufgrund fehlender Belege aus den vergangenen zwei Jahren von Regglisweiler Seite sei dies aktuell nicht möglich.

Niemand unnötig belasten

Damit beide Parteien in dieser Sache möglichst schnell einen Konsens finden, hat sich, wie bei den ersten Trennungsgesprächen, erneut Bürgermeister Eh mit eingeschaltet. „Nachdem klar ist, dass es für die Spielgemeinschaft nicht weitergeht, gilt es nun, wenigstens alles sauber abzuwickeln und niemanden unnötig zu belasten“, appellierte Eh. Auch solle man die internen Hausaufgaben „intern und friedlich lösen anstatt sie in der Öffentlichkeit auszutragen“. In der Tat scheinen gemeinsame, klärende Gespräche bisher noch nicht stattgefunden zu haben. (Bericht zur Versammlung folgt).