Die jungen Spatzen schnupperten zwar an ihrem zweiten Sieg in der 1. Bundesliga. Am Ende standen die A-Junioren des SSV Ulm 1846 Fußball mit dem 1:2 (1:0) gegen den 1. FC Heidenheim aber wieder mit leeren Händen da. Damit dürfte die Zugehörigkeit zur deutschen Eliteklasse voraussichtlich schon...