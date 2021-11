Einen erfolgreichen Abschluss der Vorrunde in der Fußball-Verbandsliga hat Türkspor Neu-Ulm am Samstag (14.30 Uhr) am Muthenhölzle gegen Schlusslicht VfB Friedrichshafen im Visier. "Wir wollen mit einem Dreier den einstelligen Tabellenplatz bestätigen. Das beruhigt", sagt Türkspor-Trainer Ünal...